Hoog bezoek op Stedelijk College in Eindhoven: ‘We hebben twee uur gewandeld zonder te zweten’

Negen leerlingen van de School for Special Needs dansen in de aula van het Stedelijk College Eindhoven aan de Henegouwenlaan. Ze beelden Loh Jinawi uit, het vreedzame leven uit in een dorpje in de provincie Yogyakarta in hun vaderland Indonesië. De mannen bewerken het land, sommige vrouwen batikken, een van hen schenkt kruidenthee. De negen maken deel uit van een groep van twintig leerlingen, die samen met een lerares en twee directeuren op bezoek zijn op de Eindhovense school voor mavo, havo en vwo. Ook kroonprins Wironegoro is van de partij. Hij is de schoonzoon van de sultan en voorzitter van de Nusantara Children’s Education Foundation. Na erkenning van de nieuwe republiek Indonesië mocht de sultan zijn positie behouden.

Het bezoek maakt deel uit van een grotere rondreis (ook Brussel en Frankrijk worden aangedaan) en past in het onderwijsprogramma van het Stedelijk, vertelt directielid Maarten van de Louw. ,,Wij gaan uit van de ‘17 Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties.” Die doelen omvatten het bestrijden van armoede en ongelijke kansen, duurzaam omgaan met energie en grondstoffen, bevorderen van inclusiviteit en onderwijs voor iedereen. Ook de leerlingen van het Stedelijk gaan veel op reis in het buitenland. Dat helpt hen wereldburgers te worden, zegt Van de Louw.

Wennen aan de kou

,,Dit is onze derde dag in Nederland”, vertelt Aretta Zakiah. ,,We moeten nog wennen aan de kou.” Haar klasgenote Janaya Sindhu: ,,Wat ons meteen opviel was dat de mensen hier zoveel te voet doen. We hebben gisteren ook gewandeld. Wel twee uur, zonder te zweten!” Ook de schooltijden zijn anders: vanwege de hitte beginnen de lessen om zeven uur ’s ochtends en gaan door tot drie uur, waarna Janaya door haar chauffeur naar huis wordt gebracht.

Nishi Baidya zit in de vierde klas van het vwo op het Stedelijk en mag de bijeenkomst aan elkaar praten. Dat doet ze in vlot Engels. Niet zo vreemd, want 40 procent van de lessen aan de Henegouwenlaan is Engelstalig. Haar klasgenote Noor Rahyi vindt het een grote eer de kroonprins te mogen ontvangen en Myrthe Smetsers zegt dat het goed is om elkaars cultuur te leren kennen.

Henny Damen, teamleider en leraar geschiedenis op de Eindhovense school, vertelt dat er al zeven jaar contact is met de Indonesische school. ,,Dat was in de coronaperiode online, dit is de eerste fysieke ontmoeting met deze school. In februari gaan we bij hen en twee andere onderwijsprojecten op bezoek. Maar eerst houden onze brugklassers in november een sponsorloop. Met de opbrengst willen we in Indonesië voor een weeshuis en de school voor special needs matrassen, kleding en voedsel kopen. Al onze leerlingen logeren in Indonesië in gastgezinnen en in mei komen Indonesische leerlingen weer terug naar Nederland en logeren ze bij leerlingen van Stedelijk College Eindhoven. Zo worden ze echte wereldburgers!”