Horeca Eindhoven vreest kaalslag door corona: ‘De kosten lopen gewoon door’

Program­meurs Parkthea­ter Eindhoven: werken in een snelkook­pan, normaal gesproken dan

10:20 EINDHOVEN - Bram Jacobs is de nieuwe programmeur van het Parktheater. Samen met Iselle Claassens is hij verantwoordelijk voor wat er in het Eindhovense theater op de bühne staat, en ook bij Natlab en De Hofnar in Valkenswaard. We spraken ze net voordat de coronacrisis uitbrak. Nu is alles anders, maar hoe werkt dat onder normale omstandigheden, en wat zijn hun ideeën? En update: wat doen ze nu?