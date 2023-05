Horeca op Stratumseind slaagt met vlag en wimpel voor discriminatieproef: niemand onterecht geweigerd

Door intensie­ver samen te werken hopen organisa­ties in Helmond meer kwetsbare ouderen te bereiken

HELMOND - Helmond kent in totaal zo’n 5500 kwetsbare ouderen die niet of nauwelijks in beeld zijn bij organisaties. Om dat aantal te verlagen, gaan diverse partijen in de stad intensiever samenwerken, onder de noemer ‘Aandacht voor Ouderen’.