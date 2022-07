Hou het in de familie: VDL neemt ook GL Plastics over van Gerard van der Leegte (73)

Familiesentiment speelt eigenlijk geen rol, zeggen VDL en GL Plastics over de overname van de specialist in kuntstofspuitgieten met zestig medewerkers in Son. ,,Gerard van der Leegte is inmiddels 73 jaar oud. In gesprekken over de lange termijn strategie zijn we tot de conclusie gekomen dat opgaan in de VDL Groep een logische keuze is", vertelt directeur en medeaandeelhouder Bert van der Velden van GL Plastics.