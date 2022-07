Hun papa’s als piraten op het Parktheaterpodium, dansertjes Lilou (5) en Fenna (5) zetten er hun vraagtekens bij

EINDHOVEN - Dans Experience Step by Step viert het 30-jarig jubileum dit weekend met maar liefst vier shows in het Parktheater. De verschillende dansen tijdens de shows worden uitgevoerd door vijfhonderd dansers van de dansschool.

Van jong tot oud iedereen doet graag mee om van de show ‘Ocean secrets’ een spektakelstuk te maken. De show neemt het publiek mee op een cruise.

Uit de hand gelopen hobby van Wilma Volleman

De dansschool werd in 1992 opgericht door Wilma Volleman en sindsdien is de dansschool uitgegroeid tot een begrip in Eindhoven. Volleman: „Ik hou van dansen, nog steeds is het mijn passie en het lesgeven is geweldig om te doen. Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby’’, lacht ze.

,,Ik begon naast mijn werk met het geven van danslessen, na het volgen van de nodige cursussen op dit gebied. En toen kon ik lesgeven, een uurtje dansles hier en een uurtje daar in een school of wijkgebouw. Totdat iemand zei: ‘Als je één locatie hebt, is het veel minder druk.’ Nou mooi niet. Drukker dan ooit, maar ik geniet ervan.’’

Quote Kruis Armin van Buuren met Cynthia Erivo, Piet Piraat en de tune van de love boat. Plus de dansen erbij Wilma Volleman, Step by Step

De show van dit weekend is een mooie mix geworden van muziek en dans. Volleman: „Kruis Armin van Buuren met Cynthia Erivo, Piet Piraat en de tune van de love boat. Plus de dansen erbij; dat geeft de dynamiek waar ik op zoek naar was.’’

Papa Joshua doet het onder lichte dwang

Een van de dansen die uitgevoerd gaat worden is een papa-dochterdans of eigenlijk een papa-piraat-en-dochterpiraat dans. De piraten zijn de rode draad in de show. Piraat/papa Joshua: „Onder ‘lichte dwang’ ga ik dit doen’’, geeft hij lachend toe, ,,maar samen met je dochter op een podium, dat is toch wel echt leuk. We hebben zelfs thuis geoefend.’’

Dochter Lilou (5): „Ik ben eigenlijk beter dan papa, maar ik wil wel voor altijd met papa dansen, hoor.’’

Ook Fenna (5) danst met haar papa Daniël. Fenna: „Papa doet eigenlijk een soort van dansen.’’ Papa Daniël: „Het is een ervaring op zich, laten we het daar op houden. Maar ik trek dat piratenpak aan en we gaan ervoor.’’

Volledig scherm Repetitie van de voorstelling 'Ocean secrets' van dansschool Step by Step. © DCI Media

De juffen Linn (14) en Lotte (17) die de jonge dansertjes trainen, dansen zelf ook mee. Zelf ooit begonnen op dezelfde leeftijd als Fenna en Lilou dansen ze nog steeds met veel plezier. „Dat dansen zit erin en gaat er nooit meer uit.’’

Zenuwachtig voor dit weekend zijn ze niet. „We hebben alle vertrouwen in deze meiden en in onze groep. Het wordt gewoon een mooi feest in het Parktheater.’’

Zwart elastiekje en zwarte kleding

Maar de juf zou de juf niet zijn als ze de dametjes toch nog even op het hart drukt: „Staart in, zwart elastiekje en zwarte kleding en vergeet vooral niet te glimlachen naar alle papa's, mama's, opa's en oma's.’’

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de shows in het Parktheater op zaterdag om 14.00 en 19.00 uur en op zondag om 11.00 en 16.00 uur. Kaarten kosten: 19 euro voor volwassene en 12 euro voor kinderen tot 12 jaar.