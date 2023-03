Iedereen wil een moswand uit Asten: ‘Heel ASML hangt vol met mos’

Column Het platteland stemt veel opportunis­ti­scher dan de stad

Na een lange verkiezingsavond van plattelands-euforie was daar voorbij middernacht ineens een eerste tegengeluid, dat fluisterend naar buiten kwam en bijna wantrouwend ontvangen werd. In Rotterdam was de BoerBurgerBeweging niet de grootste, bij lange na niet zelfs. GroenLinks was de grootste.