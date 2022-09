Ierse architect Don Murphy denkt mee over uiterlijk Eindhovense binnenstad én stationsgebied

Er is afgesproken dat dat hij of zijn bureau VMX geen architectenopdrachten doet in het gebied. Wel kan hij andere opdrachten verrichten zoals het maken van een studie of een beeldkwaliteitsplan.

Het contract met supervisor Winy Maas (binnenstad) werd eerder dit jaar niet verlengd, omdat daar discussie over was ontstaan in de politiek. Zijn architectenbureau werd bijvoorbeeld gekozen om een plan te maken voor het Stadskantoor op het Stadhuisplein. Ook maakte MVRDV tekeningen voor de nieuwe Heuvel en een nieuw Muziekgebouw. Dat leverde de schijn van belangenverstrengeling op.

Visitekaartje van Eindhoven

Architect Don Murphy werd in Ierland geboren, woont in Amstelveen en houdt kantoor in Amsterdam. Hij werd gekozen uit vijf sollicitanten en gaat één dag per week in Eindhoven aan de slag. In principe voor onbepaalde tijd, maar met een proeftijd van een jaar.

Quote Ik daag architec­ten en designers in de stad uit om Eindhoven een specifieke identiteit te geven Supervisor Don Murphy

De supervisor inspireert en adviseert initiatiefnemers en zorgt voor de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van plannen voor gebouwen en openbare ruimte. Murphy heeft in die rol al ervaring opgedaan in bijvoorbeeld Amsterdam Sloterdijk en Schiphol. Voor zowel de Eindhovense binnenstad als het stationsgebied bestaan grote bouwplannen.

Echt visitekaartje

,,Eindhoven kenmerkt zich door een vooruitstrevende blik op architectuur, stedenbouw en economie. Dit biedt mooie kansen voor groei en positieve verandering”, zegt Murphy. ,,Ik daag architecten en designers in de stad uit om Eindhoven een specifieke identiteit te geven.”

Wethouder Monique Esselbrugge zegt dat is gekozen voor één supervisor, omdat beide gebieden aan elkaar grenzen en met elkaar verbonden moeten worden. ,,Zodat het ook een écht visitekaartje van Eindhoven en Brainport wordt.”

Volledig scherm Het Eindhovense stationsgebied waar de komende decennia circa negenduizend woningen gebouwd worden © Rene Manders/DCI Media