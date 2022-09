IJssalon Bastani in Eindhoven: ‘Alles wat je kunt eten, daar kunnen wij ijs van maken’

ZOMERSERIEEINDHOVEN - IJssalon Bastani midden in de stad is voor velen de plek om een lekker ijsje te kopen. Wilbert Palm is eigenaar van ijssalon Bastani, ooit deed hij de opleiding patisserie en was ijs maken eigenlijk een hobby. Toen hij de gelegenheid kreeg om in 1998 ijssalon Bastani over te nemen van de toenmalige Iraanse eigenaar was dat een bewuste keuze.

De naam van de ijssalon veranderen in een andere naam daar hoefde Wilbert en zijn vrouw Elke niet over na te denken, Bastani bleef het. Wilbert: „Nu klinkt Bastani zeer Italiaans, maar dat is het niet. Bastani is het Iraanse woord voor ijsje. Het is gewoon een kwestie van waar leg je de klemtoon, lacht hij.”

Het ijs wordt in de kelder, die ver onder de Stadspoort doorloopt, bereidt. Ooit was de ijssalon onderdeel van het post-en telegraafkantoor gebouwd in 1909. In de jaren 80 werden er winkels op de begane grond gerealiseerd. Wilbert: „Het voordeel van de kelder is dat er zo’n ontzettend dikke muren zitten. We hebben geen airco nodig. De temperatuur is eigenlijk altijd constant. Iets wat natuurlijk handig is met het bereiden van het ijs.”

Meesterproef

Sinds 2006 behoort Wilbert Palm tot het Gilde van Meesterijsbereiders. Meesterijsbereiders zijn ijsbereiders die naast kennis van patisserie, beschikken over vakkennis en vaardigheden in hun vakgebied en het ambachtelijk bereiden van ijs en ijsproducten. Tijdens een meesterproef worden alle voorgaande kwaliteiten getest. Geslaagd, dan mag je jezelf meesterijsbereider noemen.

Quote Zelf kun je mij wakker maken voor ons stroopwafe­lijs, heerlijk gewoon Tim Palm

Zoon Tim (23) is als het ware opgegroeid in de ijssalon. En hoopt ooit ook de felbegeerde titel te mogen dragen. Met zijn opleiding brood/banket en patisserie is de basis gelegd. Vader en zoon zijn een hecht team, samenwerken en respect voor elkaars ideeën zijn belangrijke bouwstenen voor hen. Tim: „Mijn ouders hebben mij nooit gepusht om in de voetsporen te treden van mijn vader. Het was mijn eigen keuze en ik moet zeggen dat ik iedere dag met een glimlach in de ijssalon sta. IJs maken is een kunst, alles wat je kunt eten, daar kunnen wij ijs van maken. Bijzondere smaken ijs, zoals mierikswortelijs, heerlijk bij zalm. Dat is een ijssmaak die we maken voor restaurants. Zelf kun je mij wakker maken voor ons stroopwafelijs, heerlijk gewoon.”

Wilbert: „Doordat we dezelfde achtergrond hebben, hoewel ik de oude opleiding en hij natuurlijk de nieuwe, zitten we toch op een lijn. Het is belangrijk om ruimte te maken voor de creativiteit die Tim heeft. Kijk maar naar onze ijsmacarons, die zijn door Tim bedacht en mensen rijden er voor om. Daar ben ik best trots op als meesterijsbereider en als vader. Tim is volgens mij geboren met een ijsje in zijn hand en in maart hè, dat is het begin van het ijsseizoen, dat kan geen toeval zijn, toch?”