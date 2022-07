IJssalon La Toscana al sinds 1937 in Eindhoven: ‘Door hard te werken bereikt wat we voor ogen hadden’

ZOMERSERIEEINDHOVEN - Verscholen in een woonwijk midden in Eindhoven staat de fabriek van familiebedrijf La Toscana ijs. Sinds 1937 maakt de familie Ferrari ambachtelijk Italiaans ijs.

Giorgio Ferrari is de derde generatie ijsbereiders, zijn vader Aldo kwam in het begin van de jaren 30 met zijn opa Francesco en zijn tante Leda naar Nederland. Het idee was om in Nederland gipsen beelden te maken en te verkopen authentiek aan de beelden uit de streek Luca-Pistoia in Italië waar ze vandaan kwamen. De beelden werden door heel Nederland verkocht en zijn vader en opa maakte heel wat kilometers.

Ferrari: „Hier in Eindhoven waren er in de jaren 30 twee ijssalons, Venezia en Firenze ijs. Mijn vader en opa kenden de eigenaren, de Italiaanse gemeenschap in Eindhoven was toen niet zo groot. Toen opa en mijn vader kennismaakten met het ambacht van ijsbereiding waren ze verkocht. In 1937 begonnen ze, La Toscana ijs toen nog aan de Mecklenburgstraat. Ze gebruikten karretjes die mijn vader maakte. Het ijs werd door heel Eindhoven gebracht en in 1975 verhuisden ze naar de Schootsestraat.”

Nieuwe ijsfabriek

De jaren verstreken en in 1985 verhuizen de ouders van Ferrari terug naar Italië. Samen met broer Daniele, nam Ferrari de zaak over. Deze samenwerking wierp zijn vruchten af, La Toscana groeide door en inmiddels zijn er tien ijssalons en vele ijskarren/wagens. In 2005 werd er een nieuwe ijsfabriek in gebruik genomen.

„La Toscana is een echt familiebedrijf, je familie dat is de basis”, vertelt Naima, vrouw van Ferrari. Naima werkt net als zoon Angelo in het familiebedrijf. „Het is zeven maanden hard werken. In de wintermaanden gaan we naar Italië om uit te rusten, maar ook om de familie te zien. Iedere keer als we weer in San Marcello zijn waar ooit Giorgio’s familie uit vertrok, lijkt de tijd stil te hebben gestaan.”

Brug in San Marcello

In de kantine van de fabriek hangt een foto uit de jaren 50 van een brug in San Marcello. Naima wijst ernaar: „Die plek, dat is mijn plek. Iedere keer dat ik op die brug sta, is er niets veranderd in al die jaren.” „Niet helemaal, mam. De reling is veranderd en de stoep is breder, hoor”, zegt Angelo. „Hé, nu je het zegt, ik zie het ook.”

„Zeg, het ging toch over ijs en familie”, valt Ferrari in de rede. ,,Terugkijkend hebben we door hard te werken bereikt wat we voor ogen hadden. Ik had dit niet kunnen bereiken zonder hulp van mijn familie, mijn personeel en van mijn geliefde broer Daniele, die in 2000 na een kort ziekbed, veel te jong overleed.”

De quote die de Ferrari’s in alle ijssalons hebben geschreven op muur of deur zegt het allemaal: ‘La cosa piu importante nella vita: Amore in famiglia e un buon gelato’ (Het belangrijkste in het leven: Liefde in de familie en een heerlijk ijsje).