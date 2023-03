Ik dacht aan alle studiefinanciering die ik daar ooit omzette in vinylplaten

Vier van de zes jongeren­wer­kers weg in Gel­drop-Mier­lo: ‘Dan heb je wel een probleem’

GELDROP-MIERLO - Het jongerenwerk in Geldrop en Mierlo is naarstig op zoek naar jongerenwerkers. De arbeidsmarktkrapte slaat in deze branche genadeloos toe. ,,Onze jongerenwerkers worden gewoon geronseld”, zegt LEVgroep-manager Ronald van Litsenburg.