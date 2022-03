In de rij voor de Siberische oehoe en Amerikaanse zeearend in De Groene Long

EINDHOVEN - Voor Harley de Amerikaanse zeearend en Bep de Braziliaanse dwerguil is de grote groep mensen even wennen. Ze zijn twee van de hoofdrolspelers van de roofvogelshow in park De Groene Long in Achtse Barrier.

Op hun gemak bekijken Willy de kleine kerkuil en Tinus de Amerikaanse torenvalk de mensen om hun heen. Ze zijn duidelijk veel publiek gewend. Maar als het optreden begint, hebben ze extra aanmoediging nodig om van kinderhand naar kinderhand te vliegen.

‘Kipnuggets’

De vogels zijn pas weer met hun show begonnen en moeten er nog inkomen, legt Arjan Heetebrij van Valkerij Heetebrij uit Enschede uit. Maar de ‘kipnuggets’, de kleine kuikentjes die ze als voer krijgen, doen hun werk en Willy vliegt naar de volgende persoon. Het draait om belonen, want straffen helpt niet.

Lola (8) schrikt er een beetje van als hij aan komt vliegen. ,,Het is wel heel leuk. Ik heb dit nog nooit gedaan. Die grote oehoe wil ik ook nog wel op de hand vasthouden.” Lotte (10 jaar oud): ,,Het is heel indrukwekkend om ze van dichtbij te zien. Volgens mij was Willy wel een beetje bang voor ons. Wel leuk dat het allemaal verschillende vogels zijn.”

Quote Eindelijk weer eens iets leuks voor de kinderen op de woensdag­mid­dag Linda Baselmans, buurtbewoner

Het weer kan niet beter woensdagmiddag, het is zonnig en warm. De opkomst van de wijkbewoners is enorm. Het is een van de eerste grote buitenevenementen sinds de corona-epidemie. ,,Eindelijk weer eens iets leuks voor de kinderen op de woensdagmiddag. Zo wat heel de klas van mijn zoon Finn staat hier”, zegt buurtbewoner Linda Baselmans.

Harry de woestijnarend

Finn (9) vindt het wachten om een vogel vast te houden wel lang duren, hij ziet de vogels liever vliegen. Hij komt aan zijn trekken als het de beurt is aan Harry de woestijnarend. Op het grote grasveld draait Heetebrij een loer rond en Harry vliegt eropaf.

De roofvogelshow is een initiatief van Hart voor de Buurt, financieel ondersteund door het leefbaarheidsteam Achtse Barrier. Hart voor de Buurt is een samenwerking van senioren van de dagbesteding van Archipel Eerbrand (actief in wijkcentrum De Mortel), het wijkcentrum zelf en de projectgroep ‘Jeugdzorg op de juiste plek’.

Lees verder onder de foto over toeschouwers Marijke en Corry

Volledig scherm Harley de Amerikaanse zeearend (grote vogel in het midden). © Juan Vrijdag / DCI Media

,,Dit doen we voor alle wijkbewoners, om jong en oud weer bij elkaar te brengen en te verbinden. We hebben geluisterd naar wat mensen willen: activiteiten voor heel het gezin”, vertelt Wendy Boeijen, die het jeugdzorgproject leidt. ,,We willen samen weer iedere maand een activiteit organiseren”, zegt Margreet Kloosdijk, programma-regisseur van Archipel Dagbesteding.

Onder het genot van een eigen glaasje limonade

De senioren Marijke van der Borg en Corry Kox genieten van de vogelshow onder het genot van een meegebracht glaasje limonade. ,,Het is geweldig, leuk voor de kinderen en om hier zo samen te zijn”, zegt Van der Borg. Maar de beide dames zitten niet te wachten op een vogel op de hand: ze zien er liever tien in de lucht.