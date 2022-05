In de rij voor gebakjes, nieuwe outfit en de kapper; Suikerfeest kan beginnen

Ook DLL trekt zich terug uit Rusland; winst bij Eindhoven­se Ra­bo-doch­ter explodeert

EINDHOVEN - Een tractor, medische scanner of heftruck. Ondernemers kunnen ze kopen maar ook leasen, bijvoorbeeld via Rabo-dochter DLL in Eindhoven. Maar Russen kunnen dat straks niet meer; het bedrijf trekt zich daar terug vanwege de Oekraïne-oorlog.

28 april