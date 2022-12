In de voorstelling van Wildpark leef je mee in de wereld van een twaalfjarige

RecensieEINDHOVEN - Wie zie je staan als je in de spiegel kijkt? Nou, Anne ziet vooral veel anderen: zussen, vriendinnen en klasgenoten. En dan vooral dat meisje dat nog maar net bij haar in klas zit en bij iedereen op nummer 1 staat. Het is de premisse van een nieuwe voorstelling van Wildpark.

Het is op zich wel een verademing dat het Eindhovense jeugdtheater Wildpark het nu eens niet over de ons omringende digitale wereld heeft, die doorgaans als een spiegel wordt genomen. Met de voorstelling Anne, 12 jaar, wordt een groot succes houdt de theatergroep het dit keer bij de fysieke leefwereld van een twaalfjarige. Een verjaardagsfeestje, zussen die allemaal wel ergens in uitblinken, en natuurlijk het voornaamste dagelijkse wereldje op school.

Het gemoed van een meisje

We bekijken in de voorstelling alles vanuit het gemoed van een meisje dat op de rand van de puberteit alvast op zoek gaat naar waar zij succes in zou kunnen hebben. Want daar lijkt haar leven, het leven, om te draaien: succes. Dus op rollerskates, tovertrucs instuderen, dompteur wellicht of toch maar stervoetballer worden. Een kwestie van uitproberen, vallen, opstaan en opnieuw de moed bij elkaar rapen met de volgende succesformule.

Anne, 12-jaar © Wildpark

Anne gaat over Anne, zoveel is duidelijk. En Anne wordt gespeeld door Anne van der Steen, die al eerder bij Wildpark een voorstelling maakte over Anne: Anne, 10 jaar, wil opgehaald worden. Een geestig en puntig geheel over hetzelfde onderwerp, over wie je zou willen zijn.

Andere dimensies

Wildpark ondersteunt theater voor en door jongeren en dan verwondert het natuurlijk niet dat het zoeken naar je identiteit daarin een belangrijke rol speelt. Vanzelf. Maar het is ook wel erg dicht bij huis allemaal, waardoor het ook plat slaat, omdat we ook wel wat meer zijn dan gehannes met wie we zouden willen of moeten zijn. Er zijn nog wel wat andere dimensies aan te wijzen, die ook voor jongeren belangrijk zijn, zoals ouders, samen dingen doen, idealen of pakweg oorlog.

Anne is een groot succes in de zaal in Tilburg. De kinderen en ouders leven erg mee met de frustraties van Anne op het toneel. En ze gunnen Anne ook allemaal het beste, getuige alle aanmoediging die ze aan het eind van de voorstelling in ontvangst mag nemen. Op zichzelf bekeken is deze Anne een heerlijke zoektocht naar jezelf, maar het ronddraaien in je eigen gevoelens is ook benauwend. En een uitweg lijkt er ook niet te zijn, anders dan jezelf maar te accepteren zoals je bent. Het is de vraag of het jonge publiek dat staartje nog meekrijgt.

Gezien: Anne, 12 jaar, wordt een succes van Wildpark op zondag 4 december in Schouwburg Tilburg. Nog te zien op woensdag 4 januari om 14 uur in Het Speelhuis in Helmond.