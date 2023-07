In een stille kamer een sledehondentocht maken: met de VR Relaxbril kan dat

indebuurt.nl Onderzoek: op deze dag eten Eindhovena­ren het liefst gefrituur­de snacks

Houd jij wel van een kroketje of een frietje? Dan ben je niet de enige, want volgens onderzoek van Thuisbezorgd.nl vinden Eindhovenaren goed hun weg naar de frituur. Vooral op een specifieke dag in de week is het druk bij de snackbar. Weet jij al welke dat is?