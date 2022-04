In Eindhoven explodeert de huurprijs voor een woning in de vrije sector: ‘wellicht is het een inhaalslag’

Film met live muziek in Muziekge­bouw zal niet concurre­ren met bioscopen: ‘Dat is niet de opzet’

EINDHOVEN - Met een filmdoek van tien bij vijf meter en een professionele digitale filmprojector wordt de grote zaal van het Muziekgebouw vier tot zes keer per jaar omgebouwd tot bioscoopzaal. Samen met Natlab wordt op eerste paasdag de documentaire Ennio gepresenteerd en dat is het eerste event in deze samenwerking.

