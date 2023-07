In Heeze eren ze wél Tilburger Frans Donders, die wereldwijd ogen opende

Psychische zorg voor duizenden cliënten op de schop: mensen krijgen voortaan dicht bij huis hulp van GGzE-team

EINDHOVEN - GGzE gaat duizenden cliënten in Eindhoven en omliggende gemeenten voortaan in hun eigen omgeving behandelen en begeleiden. De zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg zet acht gebiedsteams op: vier in de randgemeenten en vier in Eindhoven.