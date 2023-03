In Nistelrode wordt gedroomd van het hoogst haalbare: ‘Ik heb de mogelijkheden om daar te komen’

Voor de nog jonge Lars van der Vight (20) mag over de doelstelling van Eindhovensche Golf geen twijfel bestaan. De golfer wil met zijn ploeg – die ten opzichte van het succesvolle vorige seizoen grotendeels intact is gebleven - de landstitel prolongeren.

In de hoofdklasseploeg zitten hoofdzakelijk fulltime golfers en dat is bij een groot deel van de concurrentie niet het geval. Zo ook niet bij Prise d’Eau, de Tilburgse club die zaterdag in Nistelrode de eerste tegenstander in de competitie was. De grote overwinning (16-2) voor Eindhovensche Golf was dan ook niet echt een verrassing te noemen.

Stap naar profgolf maken

Van der Vight is sinds dit seizoen captain van het team en dat past ook bij zijn individuele ambities en bijbehorende ontwikkeling. ,,Ik wil over twee jaar de stap naar het profgolf maken, dus dan is het goed om die stap te zetten en dingen te regelen voor het team.’’ Momenteel is hij de op één na beste Nederlander op de wereldranglijst voor amateurs, waar hij overall op de 113e plaats staat. ,,Het doel voor dit jaar is om in de top-75 te komen. Om dat te kunnen realiseren moet ik bij grote internationale toernooien meedoen in de top tien.’’

Tekst loopt verder onder de foto

Volledig scherm Lars van der Vight van Eindhovensche Golf na een slag. © Peter van Gogh/Pix4Profs

Van die toernooien staan er later dit jaar behoorlijk wat op de agenda van Van der Vight. De golfer neemt onder meer deel aan het Brits én Europees amateurkampioenschap en ook op het Nederlands amateurkampioenschap geeft hij acte de présence. Dat toernooi wordt jaarlijks op zijn homecourse bij Eindhovensche Golf gespeeld en dat legde hem de afgelopen jaren geen windeieren. Zowel in 2021 als 2022 ging Van der Vight met de zege aan de haal. ,,Heel mooi om die op je eigen baan te winnen’’, aldus het golftalent.

Quote Ik durf wel te stellen dat ik altijd bezig ben met golf en m’n ontwikke­ling Lars van der Vight (20), Eindhovensche Golf

Aan het einde van dit jaar hoopt Van der Vight om – net als afgelopen jaar – deel te mogen nemen aan het WK voor amateurs. Om daarvoor in aanmerking te komen moet hij andermaal goede resultaten boeken op de internationale toernooien. Om uiteindelijk de stap naar het profcircuit te maken, traint de jongeling 40 uur per week en daarnaast is het eigenlijk ook golf dat de klok slaat in zijn leven. ,,Ik durf wel te stellen dat ik altijd bezig ben met golf en m’n ontwikkeling. Voldoende slapen, bezig zijn met voeding. Dat zijn allemaal facetten die van belang zijn.’’

Over drie tot vier jaar wil Van der Vight zijn debuut maken op de DP World Tour, de vroegere European Tour. Zijn ultieme droom is om uiteindelijk uit te komen op de Amerikaanse PGA Tour en zich te meten met ’s werelds beste golfers. Of dat reëel is? ,,Ik heb de mogelijkheden om daar te komen. Daarvoor moet ik me wel blijven ontwikkelen op alle vlakken en dan zouden de resultaten vanzelf moeten komen. Dan nog is het zeker niet voor iedereen weggelegd, dus qua dat betreft reken ik me nog niet rijk.’’

Onder de foto kader vrouwen Eindhovensche Golf

Volledig scherm Lars van der Vight. © Peter van Gogh/Pix4Profs

Met twee vrouwenteams in de hoofdklasse Bij de vrouwen komt Eindhovensche Golf met liefst twee teams uit op het hoogste niveau. Daarmee is de vereniging uniek, want geen enkele andere golfclub vaardigt twee teams af op het hoogste niveau. In poule 1 van de hoofdklasse liet het eerste team van Eindhovensche dit weekend weinig heel van Almeerderhout: 16-2. Het tweede team van Eindhovensche, uitkomend in poule 2, maakte het een stuk spannender. Tegen Broekpolder bleef een gelijkopgaande strijd uiteindelijk onbeslist: 9-9.