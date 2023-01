In The Remake Studio wordt vintage kleding ook gebruikt als grondstof voor nieuwe creaties

EINDHOVEN - Ze wil mensen meenemen in het bewuster omgaan met kleding en ze de mogelijkheid bieden te ontdekken en opnieuw waarderen van wat er al is. In The Remake Studio laat Joëlle Baten (38) zien wat er allemaal kan.

Feitelijk gaat het modeontwerpster Joëlle Baten vooral om twee dingen: gun een ander iets moois als het toch maar ongebruikt in de kast ligt én draag op die manier ook bij aan vermindering van de afvalberg textiel. ,,Want al denken we goed te doen met onze frequentere gang naar de kledingbak, nog steeds wordt minder dan een procent van alle geproduceerde textiel gerecycled.”

Eigen concept

Het is Joëlle Baten al langer een doorn in het oog. ,,Met mijn Remake Studio wil ik daarom laten zien dat het ook anders kan.” Baten was al sinds 2015 actief voor de Modebelofte, het huidige New Order of Fashion (NOoF) voor onder meer DDW en werkte ook met hen samen in het pand in de Heuvel waar ze nu haar eigen lab runt. ,,NOoF besloot zich helemaal te focussen op hun lab aan de Torenallee. En kon ik, na overleg met het centrummanagement in dit winkelcentrum, aan de slag met mijn eigen concept.”

Oud wordt nieuw

In The Remake Studio kunnen mensen terecht om er hun kleding te doneren of om zelf iets te kiezen uit de volle kledingrekken met vaak bijzondere ontwerpen van de mooiste materialen. Maar Baten doet meer. Ze wast alles, strijkt en repareert, vermaakt het tot een nieuw kledingstuk of voegt met haar borduursels extra waarde aan een kledingstuk toe. ,,Zo gebruik ik ‘afgedankte’ kleding feitelijk als grondstof, als basismateriaal voor een nieuwe creatie. Bijvoorbeeld door een broek op maat te maken van een oude tent, de cashmere wol van verschillende truien te gebruiken voor een nieuwe en van een oude jurk een nieuwe top te maken. Bijvoorbeeld omdat een model niet meer van deze tijd is, maar materiaal en kleur nog helemaal goed zijn.”

Baten heeft veel oog voor detail en behalve gebruikte materialen bekijkt ze nauwkeurig hoe een kledingstuk in elkaar zit en door originaliteit kan bijdragen aan een eigen identiteit voor zowel mannen als vrouwen. Ze vervolgt: ,,Al gaan die wel heel anders om met kleding. Mannen kiezen vooral op basis van functionaliteit, vrouwen kopen een stukje geluk. En daar speelt de kledingindustrie heel handig op in. Er zijn zelfs producenten die streven naar kledingstukken die maar zes keer gewassen kunnen worden. Dat vind ik heel erg. Vooral omdat de meeste kleding niet eens gerecycled kan worden of omdat het te duur is. En als je niet weet wat er gebeurt, kun je ook geen keuzes maken. Daar wil ik met mijn Remake Studio verandering in brengen.”

* The Remake Studio is gevestigd op Heuvel 184 in Eindhoven en is op donderdag, vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 18.00 uur, op zondagen van 12.00 tot 17.00 uur.