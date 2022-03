In vier minuten zes schilderijen met waarde van 75.000 euro gestolen bij VDL Art in Eindhoven

Eindhoven biedt al zeker 400 Oekraïners onderdak; van wie 167 vluchtelin­gen bij particulie­ren in huis wonen

EINDHOVEN - Eindhoven trekt de komende drie maanden naar schatting 3,8 miljoen euro uit om 750 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Daar blijft het niet bij, want het gemeentebestuur gaat ervan uit dat de oorlogsslachtoffers langer zullen blijven. ,,Maar we mogen er van uitgaan dat het Rijk onze kosten betaalt, zoals is aangegeven", aldus coördinerend wethouder Renate Richters.

22 maart