Inchecken in de bus met je telefoon in je zak: Busbedrijf Hermes introduceert nieuwe app

Eindhoven­se wethouder Torunoglu blij met ambities woningbouw maar waakt voor bureaucra­tie in de praktijk

EINDHOVEN - Hij is tevreden over de financiële steun voor woningbouw in het gebied Fellenoord/station, maar mist nog regie bij de ambitie van minister Hugo de Jonge om jaarlijks 100.000 woningen te gaan bouwen. Dat zegt scheidend wethouder Yasin Torunoglu in een afscheidsinterview met het Eindhovens Dagblad.

2 april