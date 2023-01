Ineens speelt PSV-talent Tijn Smolenaars uit Budel voor 16.000 man in Breda: ‘Dit was ik echt niet gewend’

Funkrock uit Eindhoven in een voormalig klooster: ‘Eén grote speeltuin aan mogelijkhe­den’

EINDHOVEN - De Eindhovense band Whiff & The Wet Socks nam een album op in een oud klooster. ,,Die sfeer werkt door in de muziek”, aldus bandleider Dries van Elten (22). Op 7 januari is de releaseparty in de Effenaar.

