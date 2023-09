Ineke en Yolanda hebben al dertig jaar zo’n ‘ons kent ons’ café in Gestel: tijd voor een feestje in De Cactus

Oude Phi­lips-machinefa­briek TX in Eindhoven krijgt totale ma­ke-over: 56.000 vierkante meter voor bedrijven

EINDHOVEN - Gebouw TX, een voormalige Philips-machinefabriek op Strijp-T in Eindhoven, wordt helemaal getransformeerd. Straks is er in de enorme hal en drie nieuwe werktorens ruimte voor 56.000 vierkante meter kantoor- en bedrijfsruimte voor high tech-maakbedrijven. De eerste huurders worden later deze maand bekendgemaakt.