Inloopavond over opvang jonge vluchtelingen in Geldrop ontsierd door ‘schreeuwers’ met ‘racistisch grondmotief’

KOERS Nog één keer was het forrrrrmi­da­bel: speaker Jan Peeters (84) stopt en hoopt dat ‘Stiphout’ terugkeert na de Tour de France

BERGEIJK - Hij stopt ermee. Voor de derde of vierde keer al, maar nu is het volgens wielerspeaker Jan Peeters echt menens. Een man die in de hele wielerwereld bekend werd door zijn stem, maar ook door één specifiek woord.