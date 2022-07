Inloophuis De Eik in Eindhoven haakt ook aan bij maatschappelijke diensttijd

Pak de Vibe is onderdeel van de maatschappelijke diensttijd en richt zich in deze regio op jongeren van 12 tot 18 jaar. Lumens, de gemeente Eindhoven, Brainport, Parmant scholen en Parktheater werken er in samen, deelnemende jongeren worden begeleid door een vaste jongerenwerker. In de samenwerking met De Eik sluiten daar voortaan ook deskundige vrijwilligers van De Eik bij aan.

Geen zware problematiek

,,Het talent van de jongeren staat centraal en niet de situatie waar ze zich thuis in bevinden”, vertelt Thérèse van den Biggelaar van De Eik. ,,De jongeren die wij zelf in beeld hebben, hebben immers wel op een of andere manier met kanker te maken (gehad). Maar we willen ook andere jongeren en andere groepen mogelijkheden bieden. Bovendien hoeft zo'n maatschappelijke stage helemaal niet over kanker te gaan. Helpen bij een golfclinic bijvoorbeeld of een uitstapje voor de mensen die bij De Eik komen. Het kan allemaal heel luchtig, we gaan zulke jonge mensen echt niet met zware problematiek belasten.”

Bijenhotels

Ondertussen doen broer en zus Bram en Iris Corten mee aan de verkennende workshops en worden daarbij geholpen door onder anderen Johan Verhees die al meer ervaring heeft met de maatschappelijke diensttijd. Het maken van bijenhotels staat deze avond op het programma en de jongeren gaan enthousiast aan de slag. Begeleider Johan Verhees legt het belang uit van deze hotels: goed voor mens en natuur.

Aan de slag met zaag en boor

Het viertal gaat samen aan de slag en al snel klinken de geluiden van zaag en boor door de werkplaats. De jongeren hebben er plezier in. ,,Het is weer eens iets anders. En we doen er nog iets goeds mee ook.”