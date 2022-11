Inloopmarkt van corporatie Trudo in Eindhoven over energienota en -besparing

Van de eerste plaat verdwenen nog 700 stuks in de shredder, nu is Peter Pan Speedrock ‘voor de krenten’ terug

EINDHOVEN - Peter Pan Speedrock is terug. Zaterdag staat de band op festival Helldorado in het Klokgebouw op Strijp-S. 25 jaar geleden debuteerden de Eindhovense rockers op plaat, maar waar is die mysterieuze schijf gebleven? ,,Ik heb wel ergere dingen opgenomen.’’

16 november