Insluiper zocht vooral onderdak in Eindhovense straat; zes maanden cel

Bendeleden die man in Eindhoven mishandel­den en garage in Best in brand staken, hangt 7 jaar cel boven het hoofd: ‘Die man is zeker stuk’

ZWOLLE – Leden van een Poolse bende die een onbekende Eindhovense man zwaar toetakelden met een hamer en een autobedrijf in Best in brand staken, moeten van het Openbaar Ministerie tussen de 4,5 en 7 jaar de cel in. Dat eiste de officier van justitie maandagmiddag in de rechtbank in Zwolle.