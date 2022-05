Inspectie: Philips schiet tekort bij terugroepen apneu-apparaten

Fenomeen Yuja Wang kan Rachmanino­v laten fluisteren

EINDHOVEN - Bij elk optreden van de 35-jarige Chinese pianiste Yuja Wang is het raak: de monden van de toehoorders vallen open van verbazing over een adembenemende virtuositeit waarmee dit fenomeen menig collega ver achter zich laat. Zoals zaterdagavond in Muziekgebouw Eindhoven.

22 mei