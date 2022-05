Interimrector Eindhovens Lorentz Casimir Lyceum per direct weg

Eindho­venaar (57) sleurt patiënte van GGzE bosjes in en verkracht haar: 20 maanden cel en tbs

EINDHOVEN - De 17-jarige patiënte van GGzE kon de noodknop nog indrukken, toch wist de 57-jarige Eindhovenaar haar in september 2021 de bosjes van de instelling in te sleuren waar hij haar verkrachtte. Hij is maandag door de rechtbank Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig maanden en terbeschikkingstelling met dwangverpleging.

