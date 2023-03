Internationale Vrouwendag 2023 in Eindhoven: dit is er te doen

indebuurt.nl Who run the world ? Girls ! Op woensdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Ook in Eindhoven zijn er allerlei activiteiten om de vrouw te vieren. Dit kun je doen in onze stad.

Vrouwencafé in de bieb

Speciaal voor Internationale Vrouwendag is er vrijdag 10 maart een vrouwencafé bij de bibliotheek. Spreker Remke Lasance van Women For Wildlife en Bewild zet zich in voor bedreigde wilde dieren van Afrika. Deze dame woonde en werkte jarenlang bij Kasungu National Park in Malawi, waar ze allerlei projecten opzette voor de bescherming van de Afrikaanse wilde dieren en natuur. Remke vertelt in het vrouwencafé over haar werk, reizen en aankomende expeditie naar Afrika. Haar motto: ‘To travel is to live‘.

Wanneer? Vrijdag 10 maart van 15.00 tot 17.00 uur

Waar? Bibliotheek Eindhoven, Emmasingel 22

Wat kost dat? Gratis entree

Internationale Vrouwendag in het theater

In het Parktheater bezoek je zaterdag International Women’s Day: Embrace Equity, georganiseerd door Latijns-Amerikaans Centrum voor Oriëntatie (CLO). Tijdens deze dag ontmoeten vrouwen van verschillende achtergronden elkaar. Er zijn onder meer optredens en presentaties in het theater. Ook staan er stands met ambachtelijke producten, kunst en informatie en ontdek je projecten voor en door vrouwen.

Wanneer? Zaterdag 11 maart van 13.00 tot 18.00 uur

Waar? Parktheater, Elzentlaan 50

Wat kost dat? Een kaartje kost 5 euro en haal je hier

Women’s March Eindhoven

‘All women work, only some get paid.’ Elk jaar is er rondom Internationale Vrouwendag een Women’s March. Deze zondag komen vrouwen in Eindhoven bij elkaar op het 18 Septemberplein voor een liefdevolle demonstratie. Met de vrouwenmars vragen zij aandacht voor alle obstakels die je als vrouw moet overwinnen. Denk hierbij aan de salariskloof tussen mannen en vrouwen en ongewenst gedrag op het werk. Loop jij mee?

Wanneer? Zondag 12 maart van 12.00 tot 15.00 uur

Waar? 18 Septemberplein en Piazza

Wat kost dat? Meedoen is gratis

Coffee & Ideas

Met een groep vrouwen ideeën uitwisselen en koffiedrinken, dat is Coffee & Ideas in het kort. De Eindhovense organisatie International Creative Women organiseert deze bijeenkomst waarbij vrouwen onder elkaar bespreken hoe het is om ondernemer te zijn. Je viert samen successen, maar praat ook over hindernissen waar je tegenaan loopt als vrouw. Het doel: elkaar empoweren om door te zetten.

Wanneer? Donderdag 9 maart om 10.30 uur

Waar? Creative Town Eindhoven, ’t College 22

Wat kost dat? Meedoen is gratis

Expositie Through the glass

Bij deze groepstentoonstelling in The Social Hub bekijk je het werk van tien internationale vrouwelijke kunstenaars. Zij delen hun verhalen over culturele identiteit en de tegenslagen waarmee ze te maken krijgen. Ook delen de kunstenaars ideeën voor een wereld waarin vrouwen hun creativiteit vrij kunnen uiten en een meer gelijkwaardig leven leiden.

Wanneer? Maandag 13 tot en met vrijdag 31 maart

Waar? The Social Hub, Stationsweg 1

Wat kost dat? Gratis entree

Mis je nog iets?

Weet jij nog een activiteit voor Internationale Vrouwendag? Laat het weten via Eindhoven@indebuurt.nl.

