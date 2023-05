Inwoners Helmond reageren op verkeersplan: ‘Eerst de Traverse afbreken, dan krijg je een standbeeld’

UPDATE Mauro Júnior in de loop van volgend seizoen terug bij PSV

De Braziliaan Mauro Júnior komt dit seizoen door een knieblessure niet meer in actie en zal naar verwachting ook nog een deel van volgend seizoen nog individueel moeten trainen bij PSV. Hij kan aan het begin van het komende seizoen waarschijnlijk wel weer op individuele basis actief zijn, maar voor wedstrijden of groepstrainingen is het dan nog te vroeg. Via die teamtrainingen moet hij de stap gaan zetten naar wedstrijdminuten.