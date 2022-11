Irritante ‘Strijpse lempkes’ van de Tilburgseweg gaan als zoete broodjes over de toonbank

Deze expositie geeft slachtof­fers van de toeslagen­af­fai­re een gezicht: ‘We mogen dit niet vergeten’

EINDHOVEN - Tussen het station en de Eindhovense binnenstad stuiten inwoners en bezoekers de komende twee weken op levensgrote afbeeldingen van slachtoffers van de toeslagenaffaire. ,,Want het is goed dat we er niet aan voorbijgaan”, zei burgemeester Jeroen Dijsselbloem donderdag.

10 november