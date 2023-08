Jan Linders Nuenen heeft de primeur in de regio: wordt Albert Heijn op 12 september

PSV geniet van rasvoetbal­ler Babadi, die met Tillman een concurrent krijgt en zelf een mooi contract aan het verdienen is

Wat een avond was het voor Isaac Babadi, op dinsdag in het Philips Stadion. De nog maar 18-jarige middenvelder maakte tegen Sturm Graz zijn Europese debuut bij PSV en had vrijwel meteen zijn eerste goal te pakken, na een knappe assist van Johan Bakayoko. Het talent geeft de eerste weken van het seizoen zijn visitekaartje af en PSV wil alles op alles zetten om hem te behouden.