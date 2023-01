Januari kletsnat en somber, maar wel zacht

Met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 5,8 graden tegen 3,6 graden normaal was januari zeer zacht. Maar kletsnat was het wel: er viel flink meer neerslag en de zon liet zich iets minder zien dan in een gemiddelde eerste maand van het jaar. Begin februari zal er nog niet veel veranderen.

Het jaar 2023 begon met de warmste jaarwisseling ooit. In De Bilt was het om middernacht 15,5 graden. Het oude record stond voor De Bilt op 12,1 graden. In het Limburgse Ell was het met 16,6 graden nog zachter. In de eerste dagen van het nieuwe jaar sneuvelden nog een aantal warmterecords. Het nieuwe maandrecord is nu voor Eindhoven met 16,9 graden.

Tot en met 14 januari was het op maar liefst elf dagen warmer dan 10 graden, telde Weeronline. Daarna daalde het kwik en kwam het ‘s nachts zelfs tot vorst. Op 21 januari daalde de temperatuur in De Bilt naar -3,9 graden. In totaal noteerde het hoofdstation acht vorstdagen tegen twaalf normaal. Tot matige vorst met een minimumtemperatuur beneden -5 graden is het in De Bilt niet gekomen. Volgens het klimaatgemiddelde over de periode 1991-2020 is vier keer matige vorst normaal.

Kletsnat

Januari was kletsnat en komt in de top 5 van natste januarimaanden. Gemiddeld over het land is 126 millimeter gevallen tegen 72 normaal. Januari 1988 blijft het natst met gemiddeld over het land 135 millimeter neerslag. In de tweede helft van de maand viel er ook vaak winterse neerslag. Op 20 januari viel de meeste sneeuw. Er trokken verschillende buien over het land en vooral in het midden en zuiden viel veel sneeuw. In de Limburgse heuvels lag zelfs meer dan 10, lokaal 14 centimeter sneeuw. Ook de dagen daarna trokken winterse buien over het land en het pak sneeuw in het zuiden van het Limburg bleef ruim een week liggen.

Volledig scherm In plaatsen in Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel viel sneeuw in januari. © AD

De zon was deze maand niet heel vaak te zien. Gemiddeld over het land scheen de zon 62 uur, tegen 68 uur normaal. Januari was daardoor de eerste te sombere maand in een jaar tijd. Na januari 2022 verliepen alle maanden zonniger dan gebruikelijk. De meeste zonuren waren voor het zuidwesten. Vooral in het oosten en zuidoosten was het een sombere maand met slechts 40 tot 45 zonuren.

Grijs weer

Begin februari zal er nog niet veel veranderen, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Op koud winterweer hoeven we voorlopig niet te rekenen en het is nog maar de vraag of we het op termijn nog gaan krijgen.” Het blijft zacht en zelfs 's nachts lijkt vorst deze week ‘een utopie’.

Woensdag wordt een onstuimige en natte dag: het waait flink en veel plekken kunnen rekenen op buien. Vanaf vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar de zon zal zich, net als in januari, nog niet echt laten zien omdat er sprake is van ‘hardnekkige bewolking’.

