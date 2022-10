Jazz-gigant Archie Shepp gooide het roer om na opmerking van zijn moeder: ‘Speel je nog steeds die liedjes zonder melodie?’

Karsu, Jazzanova en jazz-ico­nen Archie Shepp (85) en Hans Dulfer (82) op jubileum So What’s Next

EINDHOVEN - So What’s Next Jazzfestival viert het laatste weekend van oktober in Muziekgebouw Eindhoven haar 10-jarig jubileum met een bont internationaal gezelschap van populaire nieuwkomers, dj’s en oudgedienden. Op zondag zijn er tal van gratis optredens in de stad.

18 oktober