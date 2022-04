Je broek openscheuren aan een hekwerk: alles voor een plekje op het Koningsdag-feest in Eindhoven

Sloop slechte panden Cathari­nastraat in Eindhoven stilgelegd; losbikken woning buren levert veel overlast op

EINDHOVEN - De sloop van de vijf panden aan de Sint-Catharinastraat in Eindhoven is stilgelegd. De in slechte staat verkerende huizen van Trudo blijken moeilijk te scheiden van de woning van de buren. Dat kost meer tijd, ook omdat dat gepaard gaat met nogal wat overlast.

9:40