Jeffrey Herlings kan eeuwige rivaal voorlopig afstrepen na beenbreuk

COLUMN Op zoek naar die imposante vogel met een reikwijdte van bijna 2 meter

Voordat ik mijn rondje ga maken, luister ik op mijn telefoon nog even naar het geluid (roep) van de oehoe. Het valt me weer op: als ze hem hadden genoemd naar zijn roep, had hij ‘oeh’ moeten heten in plaats van oehoe. Het geluid is vooral ‘oeh’ met een zwak zuchtje erachteraan.