Jeugdtrainer PSV Zwemmen weggestuurd om verstrekken cafeïnepillen aan pupillen

Snel besluit over toekomst Berkenhuis­je in Genneper Parken Eindhoven

7:30 EINDHOVEN - Hoe moet het verder met het Berkenhuisje in Genneper Parken in Eindhoven? Blijft het beschikbaar voor kunstenaars om er tijdelijk te verblijven, of kan de Genneper Hoeve er medewerkers in huisvesten? Of moet het misschien wel gesloopt worden om plaats te maken voor de natuur?