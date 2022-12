‘Jingle All The Day’ bij CKE: een heel weekend lang muziek, dans, toneel en workshops

Een workshop toyoboprint of genieten van de drum- en popmiddag. Het bruiste van activiteiten, voorstellingen en workshops, dit weekend bij Centrum van de Kunsten in Eindhoven.

Lichtelijk nerveus zit Lucas (13) met zijn vader Arjan Klomp voor het podium voor de drum- en popmiddag. Hij wacht op het moment dat hij gaat optreden en achter het drumstel kruipt. Bright Eyes van Rondé staat op het programma.

,,Het is de eerste keer dat hij hier meedoet. Het is leuk om iedereen te zien optreden, maar we zijn hier uiteraard voor Lucas. Vooral leuk voor ouders en familie”, zegt Klomp.

‘Drum&pop afternoon’ in de foyer van het Centrum van de Kunsten (CKE) is een van de onderdelen van het Bruisweekend ‘Jingle All The Day’. Cursisten zijn uitgenodigd om mee te spelen en hun familieleden om te luisteren en te genieten. Alle Eindhovenaren kunnen in zo’n weekend kennismaken met het kunst- en cultuuraanbod van CKE.

Beste manier

,,Een Bruisweekend in deze vorm is vrij nieuw. We willen dit regelmatig aanbieden en ontdekken wat de beste manier is. Het doel is dat de inwoners van Eindhoven tijdens zo’n weekend binnenlopen en ervaren wat wij aanbieden. Het gaat ook om een stukje verbinding”, vertelt Stephanie Dilweg, interim manager Kunst en Creativiteit.

Het bijwonen van repetities van het koor Vivace of de saxofonisten, een dansles uitproberen, genieten van een musical, deelnemen aan een workshop en een zeefdrukexpositie met rondleiding. Het is een greep uit de vele mogelijkheden. Het meeste is gratis, soms wordt een bijdrage gevraagd.

Speciale druktechniek

Rianne de Zwart heeft zich opgegeven voor de workshop toyoboprint bij docent Ingrid Simons. Het is een speciale techniek waarbij van een foto of tekening een ets wordt gemaakt en daarmee een zeefdruk. ,,Op een zinkenplaat wordt lichtgevoelige lak aangebracht, daar wordt een negatief opgelegd van de foto of tekening die vervolgens wordt belicht en geëtst”, legt Simons uit.

Quote Ik krijg er een heerlijk gevoel van om creatief bezig te zijn Rianne de Zwart

De Zwart is zover dat ze haar zinkenplaat met haar ‘Engel die de wereld gaat redden’ insmeert met zwarte inkt en door de pers draait. De eerste proefdruk had iets meer inkt kunnen gebruiken. ,,Maar het is geweldig. Ik krijg er een heerlijk gevoel van om creatief bezig te zijn. Ik ben er blij mee”, zegt ze.

Inmiddels is het de beurt aan Lucas om te performen. Als een professional kruipt hij achter het drumtoestel. Tijdens zijn spel is er niks van zijn zenuwen te merken. Opgelucht komt hij van het podium af. ,,Een klein foutje gemaakt”, zegt hij tevreden.

Het eerstvolgende Bruisweekend is vrijdag 31 maart, zaterdag 1 april en zondag 2 april. Zie voor meer info: cke.nl.