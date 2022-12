‘Jingle all the way’: De Mispelhoef en Rode Kruislaan pakken uit met kerstlichtshows

Jassen aan, mutsen op en op sommige avonden de paraplu mee, maar het is de moeite waard om de deur voor uit te gaan.

Een grote kerstboom staat centraal in de lichtshow op de zijgevel van een van de feestzalen bij restaurant De Mispelhoef. Onder begeleiding van een mix van kerstmuziek komen de kerstman met arrenslee, een heerlijk haardvuur, kaarsjes, hartjes en goede wensen voorbij.

Zingende kerstbomen en rendieren. Opflikkerende lichtjes op maat van de muziek, in alle kleuren van de regenboog. De vier huizen op de Rode Kruislaan hebben dit jaar weer een nieuwe show met nieuwe elementen.

Volledig scherm De Mispelhoef in Eindhoven. © Kees Martens/DCI Media

Marc Loomans, eigenaar van De Mispelhoef, is meer dan tevreden over het resultaat van alle kerstversieringen en de show. ,,Alles is in kerstsfeer. Overal hangt wel iets. De bezoekers zijn enthousiast. Ze drinken en of eten een hapje en filmen de show.’’ Nieuw dit jaar zijn de grote lichtgevende engelenvleugels. Wie nog een mooie kerstfoto zoekt, kan met de vleugels op de foto.

Quote Als er een ledlichtje kapot is, ga dat dan maar eens zoeken Marc Loomans, De Mispelhoef

Het ophangen van de kerstversiering en lampjes doet Loomans samen met zijn personeel. Dagen werk zit erin. De lichtshow komt uit de koker van vriend Marco van der Vleuten. Ook hier zitten vele uren werk in. ,,Je ziet dit niet op iedere hoek van de straat. Ik ben er veel mee bezig geweest. Ik dacht het is ‘plug and play’, maar als er een ledlichtje kapot is, ga dat dan maar eens zoeken.”

Quote De meeste kosten zitten in de kabeltjes en lampjes Cindy Hamers

Echte fans Melvin (7) en zijn broertje Colin (7) bezoeken met hun moeder of vader iedere avond de show op de Rode Kruislaan. Melvin is helemaal weg van de muziek. ,,Het allerbeste liedje is van de Snollebollekes’’, vertelt hij enthousiast. Colin komt vooral voor de lichtjes en vraagt zich toch ook af hoe het werkt. Maar bij het liedje Light of Christmas van Toby Mac en Owl City, roept hij toch hard dat dit zijn lievelingsliedje is.

Erik Rakhorst en Cindy Hamers en de andere bewoners hebben de show nog meer geprofessionaliseerd. Hamers: ,,We zijn er heel het jaar mee bezig. Het kostte meer tijd omdat we veel vernieuwd hebben. Hopelijk gaat het volgend jaar sneller.’’

Volledig scherm De show in de Rode Kruislaan in Eindhoven. © DCI Media

De energiekosten van de show zijn dit jaar vier keer zo hoog geworden. ,,Maar het is nog steeds heel weinig. De meeste kosten zitten in de kabeltjes en lampjes.’’ Rakhorst: ,,We hebben het er graag voor over. We vinden het echt leuk om voor de buurt te doen.’’

Weer geld voor het goede doel

Dit jaar halen ze weer geld op voor het goede doel. Nog een keer voor Stichting Speelcadeau. Vorig jaar was het een mooi bedrag van 1500 euro. ,,We waren onder de indruk. Zo’n bedrag hadden we niet verwacht”, zegt Willy Driessen, bestuurslid van Speelcadeau terwijl ze de show bekijkt. ,,Hij is heel erg mooi, die sfeer! Knap hoe het in elkaar zit.’’

De show bij De Mispelhoef is tot en met vrijdag 6 januari van 17.00 tot 21.00 uur. Iedere tien minuten is er een show van acht minuten. Met de kerstdagen is het restaurant gesloten. De Rode Kruislaanshow loopt tot en met 31 december met drie shows van vijftien minuten om 17.00, 18.00 en 19.00 uur. Na de kerst is er een nieuwe show met nieuwe muziek.