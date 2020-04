Joeri (31) doodgestoken na ruzie met ex: ‘Ik verlies mijn zoon én mijn beste vriend’

Joeri woonde al een paar jaar in de flat, eerst samen met zijn ex en haar zoontje. Hij was in dienst bij Ergon en werkte in de groenvoorziening. Volgens zijn vader had hij verder twee grote passies: PSV en housefeesten. „Joeri was een die hard PSV-fan, elke thuiswedstrijd zaten we op de tribune. En we gingen samen naar klassieke housefeesten. Karma Outdoor was ons favoriete festival.”