Joey Veerman over groot levensgeluk en zijn reis naar volwassenheid bij PSV: ‘Soms zit ik nog iets te veel in de irritatie’

Nog zeker vier jaar luxe overnach­ten in witte ‘domes’ op Aquabest: ‘Ze kwamen in zeecontai­ners hierheen’

BEST - Met vrienden een weekendje weg, een vrijgezellenfeest of na een festival een nachtje pitten in een van de luxe glampingtenten bij Blessed op Aquabest. Het kan nog zeker tot 2026, de vergunning is recent verlengd.