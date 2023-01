Joey wil met zijn kinderboek laten zien ‘dat tattoos tegenwoordig hartstikke normaal zijn’

PSV maakt werk van Zweeds talent, dat deze week meetraint bij de opleiding

PSV is bezig om het Zweedse talent Kenan Busuladzic in te lijven. Hij wordt komende maand zestien en geldt in eigen land als een grote belofte. Busuladzic stond ook in de belangstelling van Feyenoord en Internazionale. De middenvelder traint deze week mee op trainingscomplex De Herdgang, bij de opleiding van de club.

24 januari