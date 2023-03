John Lamers (1942-2023) was een van de eerste Eindhovense tieneridolen: ‘Net na Anneke Grönloh, vóór Trea Dobbs’

EINDHOVEN - In een verzorgingshuis in Eindhoven is zondagavond zanger John Lamers op 80-jarige leeftijd overleden. De Eindhovenaar had in de jaren 60 succes met Nederlandstalige muziek. In 1972 eindigde zijn muzikale carrière abrupt na een ongeluk.