Jong Eindhovens talent valt in de prijzen bij het Prinses Christina Concours: Ziling Song krijgt Muzikaliteitsprijs

,,Ik ben heel blij met mijn prijs. Nu kan ik weer een stapje verder”, zegt de talentvolle Ziling Song (8). Ze houdt erg van klassieke muziek en heeft sinds drieënhalf jaar op zondagen les bij een Chinese leraar uit Veldhoven. ,,Hij geeft fijn les en het gaat goed. Beetje bij beetje ga ik vooruit”, zegt ze bescheiden.

Quote Mijn schoonva­der zong altijd voor haar en ze kon eerder zingen dan praten Hongyan Tan, moeder

Oefenen gebeurt gemiddeld iedere dag een half uurtje. Papa James Song zit dan naast haar en helpt haar. Ze is het enige muzikale talent in de familie dat een instrument bespeelt. Alleen papa Song heeft ooit een koor gedirigeerd. ,,Ze heeft altijd al een goed gevoel voor muziek gehad. Mijn schoonvader zong altijd voor haar en ze kon eerder zingen dan praten”, vertelt moeder Hongyan Tan.

Online wedstrijd voor kinderen tot twaalf jaar

Eind november is de prijs uitgereikt tijdens de Muziekdag in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het was de feestelijke afsluiting van de Muziekwedstrijd van het Christina Concours. Dat is een online wedstrijd waaraan kinderen van vier tot en met twaalf jaar kunnen meedoen door een video van een optreden in te sturen. Ziling wint de Muzikaliteitsprijs in de categorie voor kinderen van vier tot en met acht jaar. Zij had de beste beheersing van een instrument in haar leeftijdscategorie volgens de vakjury.

Volledig scherm Ziling Song (8), muzikaal talent uit Eindhoven, aan het begin van het filmpje dat ze instuurde naar het Prinses Christina Concours. Daarmee won ze de Muzikaliteitsprijs voor kinderen tot 12 jaar. Dat is terug te vinden op de site demuziekwedstrijd.nl. © Ziling Song/Prinses Christina Concours

De wedstrijd is een laagdrempelige manier om kinderen enthousiast te maken om met muziek bezig te zijn. Iedereen kan meedoen, ervaring is geen vereiste, alle instrumenten en zangers zijn welkom. Het belangrijkste is plezier hebben in het muziek maken, aldus de organisatoren. Daarom zijn er prijzen als de Originaliteitsprijs, de Muzikaliteitsprijs en de Samenspelprijs. De kinderen winnen geen eerste, tweede of derde prijzen, maar prijzen genoemd naar verschillende muzikale vaardigheden. De gedachte is dat ieder kind goed kan zijn in een bepaalde vaardigheid en dus een prijs kan winnen.

Quote Het ging heel goed, maar het waren wel veel mensen Ziling Song

Samen met papa, mama en haar broertje is Ziling de prijs in ontvangst gaan nemen. Maar niet voordat ze voor een groot publiek haar stuk heeft gespeeld. ,,Het ging heel goed, maar het waren wel veel mensen.” Haar prijs was het muzikale boek Het Verhalen Orkest Peer Gynt. Al met al heeft ze genoten van de dag. Het leukst was het optreden, maar het spelen in het museum toch ook. En nu veel blijven oefenen, want haar toekomst ziet ze voor zich als kunstenaar. Ziling: ,,Ik wil pianist of tekenaar worden.”

Het filmpje dat Ziling Song instuurde is terug te vinden op demuziekwedstrijd.nl.