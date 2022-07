Jong en oud gaan los op dansfeest Alegria: ‘Dansen met een vreemde is normaal’

ANALYSE Zeldzame uitglijer in kwestie Fellenoord is voor Eindhoven­se CDA-wethouder harde confronta­tie met nieuwe realiteit

EINDHOVEN - Een onhandige actie van CDA-wethouder Stijn Steenbakkers tijdens het belangrijke debat over het megaplan voor Fellenoord toonde dinsdag aan dat in de Eindhovense politiek een nieuwe tijd is aangebroken. De gemeenteraad laat niet meer over zich lopen en de nieuwe coalitie is nog geen eenheid.

20 juli