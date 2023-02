Jong PSV kent tegen Telstar piepjonge voorhoede met Van Duiven, Babadi en Priske Flyger

PSV’ers spreken van black-out na dramati­sche avond in Sevilla: ‘We moeten lijden en door naar FC Utrecht’

Hoe het kan dat PSV in tien minuten het hele Europa League-avontuur verspeelde tegen Sevilla FC? Het is de meest prangende vraag in Eindhoven dezer dagen. De hoofdrolspelers zelf proberen ook een verklaring te vinden. Al valt dat nog niet zo mee, lijkt het: ,,Het leek wel een soort black-out.”