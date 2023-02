Jonge en oude Bestenaren duiken samen in geschiedenis: ‘Alleen maar googelen, dat doen we niet’

De eerste stap naar een heuse ‘Canon van Best’ wordt gezet: historische gebeurtenissen worden in kaart gebracht via een unieke samenwerking tussen leerlingen van het Heerbeeck College en vrijwilligers van erfgoedvereniging Dye van Best.

,,De Canon van Nederland is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis. Die worden per stuk in een ‘venster’ toegelicht. Wij gaan nu in Best onze eigen canon maken” vertelt Hubertine van den Biggelaar, één van de vrijwilligers van Dye van Best. Dat doet ze samen met Corinne der Kinderen, bestuurslid en projectleider van ‘D'n Dye’ en Jos van de Wijdeven, docent geschiedenis aan het Heerbeeckcollege.

Volledig scherm V.l.n.r. Hubertine van den Biggelaar, Jos van de Wijdeven en Corinne der Kinderen. © Charlotte Verhagen / DCI Media

,,De leerlingen (4-VWO) zijn nu nog wat gelaten” grinnikt de laatste. ,,Maar we weten van andere projecten dat ze heel enthousiast worden als ze eenmaal aan de gang gaan. Want dan kunnen ze er met de fiets op uit om dingen te bekijken en mensen te interviewen. En ze gaan ook naar de Heemkamer van Dye van Best om in ‘echte boeken’ informatie op te zoeken. Want alleen maar googelen, dat doen we niet!”

‘Nu zijn er nog mensen die erover kunnen vertellen’

De leerlingen gaan onder meer Bestenaren interviewen over de recente geschiedenis. De aanleg van het verdiept spoor is daar een voorbeeld van, maar ook de oude fabrieken in het kader van de industrialisatie. ,,Nu zijn er nog mensen die daarover kunnen vertellen” licht Der Kinderen toe. ,,De leerlingen maken daar een verslag van. Ook verzamelen ze beeldmateriaal en - als die er zijn - filmpjes. Zo wordt zo’n ‘venster’ gevuld en geeft het een goed beeld van een specifieke historische gebeurtenis.”

Het lijkt misschien een fluitje van een cent om zoiets te organiseren, maar niets is minder waar. ,,Er komt veel georganiseer bij kijken” vertelt Der Kinderen. ,,Mensen die geïnterviewd willen worden, locaties waar je langs wilt gaan, de leerlingen moeten uitleg krijgen. Vrijwilligers van Dye van Best gaan de ‘output’ van de leerlingen verwerken en opnemen in een specifiek ‘Canon-formaat’ dat via hun website te bekijken zal zijn.”

Maar het is het allemaal waard om de leerlingen in aanraking te brengen met de geschiedenis waarbij tegelijkertijd ook een verbinding wordt gemaakt met de oude garde. ,,Ze ontdekken dat die ‘oude’ mensen interessante verhalen te vertellen hebben. En waarschijnlijk hebben hun opa en oma die ook, als ze er maar naar vragen.”