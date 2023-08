Jonge talenten gezocht voor ‘Op de planken met Anna’

PSV toont interesse voor centrale verdediger van Anderlecht en overweegt miljoenen­bie­ding

In de zoektocht naar verdedigende versterking heeft PSV een nieuwe naam benaderd. Na eerder Davinson Sánchez is nu ook de jonge Zeno Debast (19) in beeld. Dat bevestigen goed ingevoerde bronnen in Eindhoven. Debast is een rechtspoot, die in het hart van de defensie uit de voeten kan.