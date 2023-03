Jongen (14) op step zwaargewond bij botsing met auto in Eindhoven

Avonturier Kim wil geen saaie workaholic zijn: nu toert ze in een bus om een reisbureau op te zetten

GELDROP – Kim Dorn had een baan geaccepteerd waardoor ze van een reislustige avonturier in een workaholic veranderde. Maar ze wilde niet meer op kantoor zitten. Nu reist ze in haar busje door Europa, op zoek naar onontdekte plekjes en om haar eigen reisbureau op te zetten.