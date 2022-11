Jongen gewond bij aanrijding door auto in Eindhoven

Gerardus­kerk krijgt een go voor nieuwe klokver­lich­ting

EINDHOVEN - De actie voor de verlichting van de kerkklok in de Gerarduskerk is gelukt. Ruim 3500 euro is er door buurtbewoners opgehaald. Dat is genoeg, vindt een blij parochiebestuur. Zij besloot de rest van het bedrag bij te leggen. De renovatie kost ruim negenduizend euro.

8 november